Гаага, Нидерланды, 15 ноября, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуд приравнял воссоединение Крыма с Россией к военному конфликту между Россией и Украиной, указано в его отчете, опубликованном на сайте МУС.

Vincent van Zeijst Резиденция Международного уголовного суда в Гааге

В частности там указывается, что конфликт начался «не позднее 26 февраля 2014 года», когда Россия применила войска «для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины». Кроме того, по мнению авторов отчета, право международных вооруженных конфликтов применимо и к ситуации после 18 марта 2014 года «в той мере, в которой ситуация на территории Крыма и Севастополя будет равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации».

Вместе с тем, в отчете указано, что Россия «приняла на себя управление Крымом без огневого боя», а «в середине марта правительство Украины начало отзыв воинских частей и подразделений, расположенных на крымских базах, на основную территорию страны».

Напомним, Крым вновь стал одним из регионов России по итогам референдума, состоявшегося после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Тогда за воссоединение с Россией отдали свои голоса более 95% жителей полуострова Крым.

Международный уголовный суд (МУС) создан на договорной основе для разбирательства по тяжким преступлениям. МУС организационно не включен в структуру ООН, но может возбуждать дела по представлению Совета безопасности ООН. Россия не попадает под юрисдикцию МУС, так как подписала, но не ратифицировала Римский статут.