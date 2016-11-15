Москва, 15 ноября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. События вокруг задержания министра экономического развития России Алексея Улюкаева напрямую не повлияют на стоимость акций «Роснефти». Приватизация «Башнефти» останется в силе. Об этом сегодня, 15 ноября, в комментарии ИА REGNUM заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Kremlin.ru Стабильность «Роснефти»

«Я думаю, что напрямую это на акциях не отразится, потому что процедура приватизации была проведена корректно правительством. Другой вопрос, для бюджета насколько подобная сделка была выгодна? Но проведение процедуры я не думаю, что может быть юридически оспорено», — подчеркнул Пикин.

Напомним, что в ночь на 15 ноября Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению госдоли «Башнефти». По данным СК РФ, глава МЭР был пойман с поличным. Представители СКР говорили, что задержание удалось провести благодаря своевременному обращению «Роснефти». Согласно последней информации, Алексей Улюкаев своей вины не признал.

Лондонская фондовая биржа сегодня открылась с небольшого падения в цене акций «Роснефти». В 11:00 по московскому времени произошло краткосрочное падение до $4,8 за GDR (почти на 5% по сравнению с закрытием понедельника). Но после недолгого провала стоимость глобальных депозитарных расписок компании стала расти на 1,74% — до $5,13 за бумагу.

Что касается небольшого падения в цене в начале торгов, Пикин отметил, что в связи со скандалом продавцы старались закладывать небольшой риск в цену акций. Безусловно, с теоретической точки зрения, если «Роснефть» потеряет «Башнефть», то цена акций понизится. Но после того, как «Роснефть» приложила столько усилий, чтобы приобрести акции «Башнефти», такой исход кажется маловероятным, подчеркнул эксперт.

Отметим, что главе МЭР уже предъявлено обвинение. В Следственном комитете уточнили, что сам факт выдачи положительного заключения на совершение сделки был законным. Сделка о покупке акций «Башнефть» «Роснефтью» не оспаривается. Власти Башкирии, в свою очередь, не меняют ожиданий по налоговым доходам и дивидендам от республиканского пакета акций в «Башнефти».