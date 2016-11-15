Ярославль, 15 ноября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Управление Минюста по Ярославской области отказало в регистрации региональной общественной организации «Русское национальное движение «Добро». Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель организации Алексей Карпов, табу для Минюста стали определения «русское» и «национальное».

Табличка на дверях офиса общественной организации «Русское национальное движение «Добро»

«Проще говоря, нас заподозрили в национализме. И это стало первым аргументом, который приведен в решении Минюста. Нам указали, что РФ — многонациональная страна, где запрещена дискредитация по признакам расовой, национальной, религиозной или социальной принадлежности. Все остальные аргументы несколько нелогичны. Например, Минюст отверг те моменты в уставе, которые мы внесли после консультаций со специалистами управления. В частности это касается целей деятельности организации, в которых Минюст потом усмотрел нарушение Конституции. А иногда он ссылается на отсутствие формулировок, которые в уставе есть!» — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Алексей Карпов.

Карпов утверждает, что управление Минюста искало причины для отказа в регистрации общественной организации — и нашло их. В частности нашло возможность попенять за вид документов, поданных на регистрацию — они «должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью заявителя на обороте последнего листа на месте прошивки». Или, к примеру, потребовали предварительной регистрации общественной организации в ЕГРЮЛ. Не понравилось Минюсту и само название организации — соседство слова «движение» и словосочетания «общественная организация» создает «неопределенность в определении организационно-правовой формы Организации».

Вызвал нарекания и характер деятельности «Добра»: пропаганда здорового образа жизни, спорта, содействие укреплению институтов гражданского общества, разработка программ социального взаимодействия, поддержка общественных инициатив граждан — все это, по мнению Ярославского Минюста, не соответствует определению «Русское национальное движение». Кроме того, указанную в Уставе организации цель — «отсутствие расизма в идеологии Организации», специалисты Минюста отказались рассматривать как таковую в виду «отсутствия надлежащей смысловой нагрузки».

«Мы обсуждали нашу работу с правоохранительными органами и не встретили противодействия. Дело в том, что мы ориентированы на социальную работу — с детьми, инвалидами, спортсменами. В числе наших приоритетов — благотворительность, культура, спорт. Что плохого, чтобы организовать инвалидам посещение футбольных и хоккейных матчей? Чтобы создать фольклорный вокальный коллектив, организовать соревнования по одному из старейших национальных видов спорта? Мы изначально не имели политических амбиций, мы хотим просто помогать людям», — отмечает Алексей Карпов.

Он подчеркивает: организация «Добро» существует чуть больше года. За это время общественники уже начали развивать активную деятельность, и останавливаться на достигнутом не намерены.

«За это время мы организовали областные соревнования по русской лапте, городские соревнования по кроссфиту. Мы поддерживаем спортсменов-боксеров, приобрели форму для городской сборной по боксу. Сейчас мы занимаемся созданием детской хоккейной команды — это достаточно дорогой спорт, и мы хотим, чтобы он был доступен для детей из малообеспеченных семей. И да, даже создали женский вокальный фольклорный коллектив «Свитлица», — рассказывает Алексей Карпов.

По сути, отмечает Алексей Карпов, «Добро» может работать и без регистрации — на то оно и общественная организация. Но регистрация позволяет встроиться в систему общественного взаимодействия, реализовывать социальные проекты совместно с региональной и городской властью, претендовать на гранты — как делают другие. И если проблема в наименовании — термины можно и поменять.

«Мы в недоумении: почему слово «русский» воспринимается в негативной стилистике? Чем русское национальное движение хуже других национальных ассоциаций и организаций? Чем мы хуже «Народного фронта»? Ну, хорошо: станем мы Народным движением «Добро». Но при этом мы не сможем отречься от своей культуры, от своих предков, от национальной гордости. Мы не перестанем быть русскими, наконец. Добро всегда побеждает зло!» — резюмирует Алексей Карпов.