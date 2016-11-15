Москва, 16 ноября, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Закон о единовременной выплате в 5 тыс. рублей пенсионерам, проживающим в России, обсудит Совфед, сообщает ИА REGNUM.

Pixabay.com Пятитысячная купюра

Федеральным законом с целью оказания поддержки в связи с повышением стоимости жизни и с учетом ситуации, складывающейся в 2016 году, предлагается провести единовременную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года всем пенсионерам.

Выплату могут получить пенсионеры, проживающие в России, работающие и неработающие, включая пенсионеров «силовых ведомств». Выплата будет произведена тем же ведомством, что и основная пенсия. Получатели двух пенсий получат выплату в Пенсионном фонде России.

Пенсионер будет иметь право на единовременную выплату независимо от получения им иных выплат или мер социальной поддержки. При этом сумма единовременной выплаты не учитывается при определении права на предоставление иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законом.

Удержания на основании исполнительных документов, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, из суммы единовременной выплаты производиться не будут.

Вместе с тем Госдума обсудит законопроект, освобождающий единовременную выплату от НДФЛ.