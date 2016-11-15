Калининград, 15 ноября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Районный суд Калининграда поддержал местную газету «Новые колёса», оклеветавшую советских воинов в канун Дня Победы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информационную интернет-базу Центрального районного суда г. Калининграда, вчера, 14 ноября, судья Ольга Тращенкова удовлетворила иск учредителя издания Игоря Рудникова, который оспаривал решение регионального управления Роскомнадзора о вынесении редакции предупреждения.

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Предупреждение о недопустимости нарушения законодательств было связано со скандальной статьёй под заголовком «Врач-хирург из Кёнигсберга», вышедшей в печать в апреле 2016 года.

ИА REGNUM приводит выдержки из этой статьи, повествующей о жизни в 1945 году в Кёнигсберге немецкого врача Ганса фон Лендорфа. В частности журналист «Новых колёс» Александр Захаров пишет: «Русские самолёты разбомбили поезд с беженцами — раненых было очень много».

Затем, продолжает автор статьи, советские солдаты ворвались в немецкий госпиталь на окраине Кёнигсберга, где лежали «…в основном пожилые люди непризывного возраста — ополчение. Ну и пацаны из гитлерюгенда. Короче, старики и дети».

Захаров также пишет, что советские солдаты «сразу же принялись отбирать у больных и раненых наручные часы». Медсестре, пытавшейся заступиться, «сломали челюсть и выбили зубы».

«Французов (раненных) не тронули. Зато стали насиловать санитарок, медсестёр и пациенток. В том числе — русских женщин (ранее автор уточняет, что речь идёт о советских женщинах, угнанных фашистами из СССР и трудившихся затем в немецком госпитале. — ИА REGNUM )». «Остановить этот кошмар было невозможно. Угомонились победители только ночью. На следующий день всё повторилось», — пишет корреспондент «Новых колёс».

Фрагмент статьи, проиллюстрированный снимками женщин и детей, погибших якобы от рук советских солдат

После выхода номера президиум Совета ветеранов Калининградской области обратился к властям региона с просьбой «разобраться в материалах газеты». В итоге Роскомнадзор вынес первое предупреждение, а спустя некоторое время — второе (за мат в еженедельнике). Далее ведомство обратилось в Калининградский областной суд с административным исковым заявлением о ликвидации газеты «Новые колёса» (два предупреждения влекут за собой автоматическое закрытие СМИ).

Однако редакция обжаловала оба предупреждения в Центральном районном суде г. Калининграда. Адвокат газеты мотивировал несогласие с решением Роскомнадзора тем, что на страницах газеты было художественное изложение мемуаров фон Лендорфа, изданных в Германии и не запрещённых в России. В итоге судья Тращенкова по первому иску (об оспаривании предупреждения за мат) отказала Рудникову, но по второму — удовлетворила.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что на решение судьи не повлияли доводы экспертного заключения лингвистов о том, что «смысловая направленность статьи состоит в описании противопоставления мирных жителей и неконтролируемого насилия со стороны советских солдат». По данным эксперта, сведения в статье направлены «на формирование негативной характеристики советских солдат, их дискредитации в период боевых действий в Великую Отечественную войну».