Москва, 16 ноября, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, в ходе обсуждения во втором чтении большого пакета поправок в Налоговый кодекс Госдума рассмотрит поправку о повышении акцизов на игристые и шампанские вина, сообщает ИА REGNUM.

Pixabay.com Шампанское

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки, согласно которым ставка акциза на игристые и шампанские вина с защищенным географическим наименованием будет увеличена на 5 рублей — с 14 до 19 рублей на литр. Ставка для шампанских и игристых вин, не защищенных географическим наименованием, возрастет на 9 рублей — с 26 до 36 рублей на литр. Автором поправок стал депутат Евгений Федоров («Единая Россия»).

Против подобных поправок выступил Минсельхоз. Как сообщил глава министерства Александр Ткачев, такое решение комитета Госдумы по бюджету является непродуманным. По его мнению, нельзя поднимать акцизы на игристые вина из отечественного виноматериала — напротив, их следует поднимать на привозные виноматериалы. Ткачев пообещал обратиться к руководству страны с тем, что этим инициативам повышения акцизов на игристые вина был дан отпор.

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Ростом цен на игристые вина перед Новым годом обеспокоены представители бизнеса. По словам бизнес-омбудсмена, председателя Союза виноградарей и виноделов России Бориса Титова, рост цен из-за увеличения акцизов могут составить 10%. Стоимость увеличенного акциза будет заложена в отпускную цену и все российские производители игристых вин будут вынуждены поднять цены, объяснил он. Речь идет о подорожании прежде всего самых массовых брендов, как «Российское» или «Советское шампанское». Подорожание шампанских вин приведет к сокращению спроса на них, уверен бизнес-омбудсмен.

Ранее в первом чтении законопроекта уже были повышены акцизы на алкоголь. Так, на 2017 год запланирован двукратный рост ставок акцизов в отношении вин, изготовленных без добавления ректификованного этилового спирта, вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Повышены будут также акцизы на сидр, пуаре и медовуху — предусматривается их рост почти в 2,3 раза (с 9 до 21 рубля за литр) на период с 1 января 2017 года до 31 декабря 2019 года. Акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта от 0,5 до 8,6% вырастет с 20 до 21 рубля за литр, акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% — с 37 до 39 рублей за литр. По мнению замминистра финансов Ильи Трунина, такое повышении цен на алкоголь «незначительно» и не нанесет большого вреда отрасли.