Баку, 15 ноября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта готовы к работе со сторонами конфликта, ради достижения продолжительного мира, об этом азербайджанскому агентству Trend заявил американский сопредседатель Джеймс Уорлик.

Report.az Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров

По его словам, сопредседатели надеются, что им удастся организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении в рамках предстоящего СМИД ОБСЕ в Гамбурге.

Американский сопредседатель отметил, что в ходе предстоящей встречи стороны смогли бы обсудить важные, ключевые вопросы по решению конфликта, в особенности по реализации решений достигнутых в Вене и Петербурге.

«Мы продолжаем работать с президентами, чтобы организовать следующий саммит», — сказал Уорлик.

Напомним, что глава МИД Армении Эдвард Налбандян ранее заявлял, что встреча с азербайджанским коллегой в Германии может не состоятся. Как заявил армянских министр 8 ноября в Ереване, формат встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана пока не уточнен.

«Посмотрим, как будут развиваться события и какими будут предложения… но в одном я уверен: встречи с сопредседателями состоятся», — сказал Налбандян.

События, между тем, развиваются таким образом, что встреча министров действительно может не состоятся.

Такому развитию событий способствуют как обострение Азербайджаном ситуации на лини соприкосновения войск с Карабахом, так и заявления президента, и министра иностранных дел этой страны.

15 ноября в интервью испанскому агентству EFE глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, например, заявил, что чем раньше Армения выведет свои войска с оккупированных азербайджанских территорий, тем скорее конфликт найдет свое решение, а до тех пор мирное урегулирование конфликта невозможно.

Он также в очередной раз обвинил Армению в невыполнении резолюции СБ ООН по урегулированию конфликта, а также в вооруженных провокациях против Азербайджана.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь грозит армянской стороне новой войной. В конце прошлой недели в ходе визита в Физулинский район президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд заявлений во время встречи с военными, а также жителями Физули, в частности, заявив, что «Азербайджан вернет свои территории, как вернул Лелетепе».

«Если армяне не сделают выводы из апрельских боев, их ждут еще много очень успешных операций типа Лелетепе. За последние годы мы закупили самую современную военную технику, боеприпасы на миллиарды долларов. Эта техника оснащена по последней технологии. Апрельские бои еще раз доказали это», — цитирует президента Азербайджана азербайджанское информагентство АПА.

Как отмечает радио «Свобода», Алиев, однако, не стал говорить о мирных переговорах, последовавших за апрельскими событиями, и о достигнутых на них договоренностях по мерам укрепления доверия между сторонами карабахского конфликта.