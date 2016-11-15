Москва, 16 ноября, 2016, 00:20 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, Госдума рассмотрит во втором чтении бюджетообразующие поправки в Налоговый кодекс, направленные на повышение доходов федерального бюджета и нацеленные на реализацию Основных направлений налоговой политики на 2017−2019 годы, сообщает ИА REGNUM.

Calita Kabir Увеличение налогов

Законопроектом увеличивается размер пени для юрлиц и ИП в случае просрочки ими уплаты налогов, сборов и страховых взносов свыше 30 календарных дней до 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ. Сейчас размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Документом предусматривается возможность уплаты налогов за налогоплательщиков третьими лицами, допускается применение института поручительства между взаимозависимыми лицами (помимо банковской гарантии) при применении заявительного порядка возмещения НДС, при реализации права на освобождение от уплаты акциза.

Устанавливается нулевая ставка 0% на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении с 1 января 2017 года до 1 января 2030 года и продлевается срок применения нулевой ставки НДС для пригородных электричек до 1 января 2030 года.

Прибыль в регионы

Законопроект предусматривает зачисление в период 2017—2020 гг. в федеральный бюджет 1% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет субъекта РФ. Сейчас 18% налога на прибыль зачисляется в бюджеты регионов, 2% — в федеральный бюджет, для 2017−2020 годов предлагается утвердить порядок, согласно которому 17% зачисляется в бюджеты регионов, 3% — в федеральный бюджет. По расчетам Минфина, дополнительный 1% налога даст федеральному бюджету дополнительно 121 млрд рублей.

Акцизы на табак вырастут

Специфические ставки акцизов на все виды табачной продукции предлагается увеличить на 10% в 2017 году, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10% к предыдущему году. При этом предлагается выровнять ставки на табак трубочный, курительный, жевательный, нюхательный, кальянный и нагреваемый, а также дополнить перечень подакцизных товаров электронными сигаретами и нагревательным табаком. По сравнению с первым чтением документа адвалорную (процентную) ставку акцизов на сигареты решено увеличить с 13% до 14,5% на все три года. Также бюджетный комитет нижней палаты парламента рекомендовал принять во втором чтении ряд других поправок, в том числе — об освобождении «Роснефтегаза» от налога на прибыль с дохода от продажи 19,5% акций «Роснефти» в случае перечисления этого дохода в федеральный бюджет.

Авиаперевозки в Крым, налоговые каникулы самозанятымСреди рекомендованных к принятию также поправки о продлении на 2017−2018 годы действия нулевой ставки НДС при авиаперевозках в Крым, сохранении на 2017 год действующего коэффициента-дефлятора (1,798) для плательщиков ЕНВД, повышении с 60 до 150 миллионов рублей максимального объема выручки для применения упрощенной системы налогообложения, об установлении ограничения в 50% (в первом чтении — 30%) для переноса убытков по налогу на прибыль организаций, понесенных ими в предыдущих налоговых периодах, установлении двухлетних налоговых каникул для самозанятых граждан.

Мораторий на изменение кадастра

Субьектам РФ предоставляется право самим решать вопрос о сохранении или отмене моратория на переоценку кадастровой стоимости земли и недвижимости. При этом пеня на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц за 2015 год, исчисленного по кадастровой стоимости, будет начисляться с 1 мая 2017 года.

Госпрограмма вооружений

Также Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, предоставляющий правительству возможность самостоятельно перераспределять 10% средств на оборону и безопасность без внесения поправок в бюджет. При подготовке законопроекта ко второму чтению комитет нижней палаты парламента по бюджету одобрил поправку, которая исключает госпрограмму вооружений из перечня госпрограмм, средства на которые Минфин вправе перераспределять бюджетной росписью.

Профильный комитет также рекомендовал принять поправки, которые предоставляют правительству полномочия переносить остатки средств, которые будут не использованы в 2016 году, в резервный фонд правительства. Одновременно документ увеличивают долю акцизов на алкоголь, направляемую в региональные бюджеты.

НДФЛ и пенсии

Кроме того, Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об освобождении от НДФЛ единовременной выплаты пенсионерам в сумме 5 тыс. рублей. В третьем чтении Госдума рассмотрит законопроекты об освобождении от НДФЛ выплат ветеранам боевых действий, волонтерам ЧМ-2018, а также законопроект, дифференцирующий размер госпошлины для банкротов-граждан и юрлиц.