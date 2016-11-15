Чебоксары, 15 ноября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В столице Чувашии тушат пожар в типографии, расположенной в одном из корпусов Дома печати. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Чебоксар, возгорание произошло в пункте приёма макулатуры.

Sovch.chuvashia.com, Олег Мальцев Дом печати

Со слов очевидцев, о пожаре на складе стало известно около 15:00 часов. На месте происшествия работают спасатели. В пресс-службе ГУ МЧС, сославшись на отсутствие руководства, отказались что-либо комментировать. «Сводки нет. Ничего нет», — сказала сотрудница пресс-службы, демонстративно бросив трубку.

«В Доме печати сработала пожарная сигнализация. Загорелся склад макулатуры в типографии издательско-полиграфического комплекса «Чувашия». Персонал эвакуировали», — сообщается на сайте «Советской Чувашии».

Отметим, что в корпусах Дома печати расположены типография, редакции средств массовой информации, другие организации.