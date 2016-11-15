Москва, 15 ноября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. В России ведётся системная и неизбирательная антикоррупционная деятельность. Об этом 15 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Антикоррупционная деятельность ведется последовательно, она ведется системно, не избирательно, невзирая на позицию», — сказал Песков.

По его словам, «за разные периоды президентства Владимира Путина, если вы помните, было задержание действующего заместителя министра, обвинения однако не были признаны состоятельными в суде тогда, я имею ввиду Сергея Сторчака»: «Поэтому, бывают разные ситуации».

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как сообщается Следственным комитетом РФ, взятка была получена за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Министру уже предъявили обвинение.