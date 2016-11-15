Песков: Путин пока не увольнял задержанного министра Улюкаева
Москва, 15 ноября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения относительно увольнения задержанного главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом 15 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно, чтобы президент Путин принимал такое решение об отставке или самостоятельно, или по представлению председателя правительства. Пока мне об этом неизвестно», — сказал Песков.
Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как сообщается Следственным комитетом РФ, взятка была получена за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Министру уже предъявили обвинение.