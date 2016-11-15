Москва, 15 ноября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения относительно увольнения задержанного главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом 15 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне неизвестно, чтобы президент Путин принимал такое решение об отставке или самостоятельно, или по представлению председателя правительства. Пока мне об этом неизвестно», — сказал Песков.

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как сообщается Следственным комитетом РФ, взятка была получена за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Министру уже предъявили обвинение.