Красноярск, 15 ноября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Красноярске с 1 января 2017 года ежемесячный размер оплаты за посещение дошкольных учреждений увеличится на 95 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 ноября, в мэрии Красноярска.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

В мэрии уточнили, что размер родительской платы является частичной оплатой за пребывание воспитанника в детском саду. И в основном средства, поступающие за счет родительской платы, тратятся на приобретение продуктов питания.

«Используя методику расчета размера родительской платы, в которой учитывается, в том числе, стоимость продуктов питания, становится понятно, что суммы в 1 440 рублей на организацию питания детей в течение месяца недостаточно», — говорится в сообщении мэрии. Именно поэтому городская комиссия по рассмотрению тарифов приняла решение поднять размер ежемесячной оплаты на 95 рублей с 1 января 2017 года. Последний раз размер родительской платы менялся 1 сентября 2015 года.

При этом городские власти подчеркивают, что администрация Красноярска «берет на себя значительную часть расходов на содержание детей в дошкольных учреждениях». Из городского бюджета компенсируют более 50% затрат на питание в детских садах. В 2017 году на эти цели будет выделено 526,5 млн рублей.

Напомним, в настоящее время размер ежемесячной родительской платы в Красноярске составляет 1 440 рублей. По данным мэрии, это один из самых низких показателей по стране: «Стоимость посещения муниципального детского сада с 12-часовым пребыванием в Новосибирске и Иркутске составляет 1 760 рублей».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне текущего года стало известно, что в Красноярском крае установили максимальный размер платы за муниципальные и государственные детские сады. По Центральным и Южным районам края максимальная плата составила 1 706 рублей, в районах Крайнего Севера, за исключением Норильска и Таймырского муниципального района — 2 050 рублей, в городе Норильске и Таймырском муниципальном районе — 3 245 рублей. Муниципалитеты имеют право устанавливать размер платы ниже нормы, но не выше.