Ярославль, 15 ноября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. 15 ноября комитет Ярославской областной думы по депутатской деятельности, этике и регламенту освободил Николая Александрычева от полномочий председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной думе, поводом для этого стало «повышение» Александрычева в должности — он назначен заместителем председателя регионального парламента.

Duma.yar.ru Николай Александрычев

«Совмещать у нас не принято, тем более, что теперь Николай Александрычев будет курировать работу ряда комитетов областной думы. А бюджетный комитет — один из ключевых. Кроме того, Николай Алексеевич остается председателем фракции «Единой России» в думе, и такие позиции открывают возможности для серьезного влияния на работу регионального парламента. Поэтому он написал заявление о снятии с себя полномочий председателя бюджетного комитета — и мы с этим согласились», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета по депутатской деятельности Антон Капралов.

Занять пост вице-спикера областной думы Николай Александрычев смог после того, как эту должность освободил Илья Осипов — в связи с избранием в Госдуму РФ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из депутатов облдумы, Владимир Денисов, предлагал сократить эту вакансию в целях экономии бюджетных расходов, но коллеги его не поддержали. В частности, один из вице-спикеров облдумы, Павел Исаев, подчеркнул, что структура думы разработана для решения поставленных задач и каждый заместитель председателя регионального заксобрания курирует определенное направление деятельности и работу нескольких комитетов. А потому изменить ее в разгар работы — значит дестабилизировать деятельность облдумы.