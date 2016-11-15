Москва, 15 ноября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Для увольнения главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева требовались не первичная информация, а достаточные основания. Об этом 15 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlun.ru Алексей Валентинович Улюкаев

«Для увольнения необходимы достаточные основания, не первичная информация, а информация, которая, скажем так, подкреплена соответствующими аргументами, серьезность которых соответствует серьезности предъявляемых обвинений», — сказал Песков.

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как сообщается Следственным комитетом РФ, взятка была получена за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».