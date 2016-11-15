Мадрид, 15 ноября, 2016, 15:37 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Правоохранительные органы Испании разыскивают девятерых алжирских мигрантов, бежавших из центра содержания нелегалов на юго-востоке страны после того, как в нем произошел бунт, заявили в префектуре автономного сообщества Мурсия. Об этом сообщает Figaro.

Этот инцидент, в ходе которого пострадали девять сотрудников полиции, стал уже шестым с августа происшествием с центрами содержания нелегальных мигрантов в стране. Причиной бунта стало недовольство мигрантов условиями содержания, которые вызывают осуждение со стороны правозащитных организаций.

Как сообщил официальный представитель префектуры, вечером 14 ноября около 21 часа мигранты начали поджигать бумагу и одежду, чтобы привлечь внимание, а также стали нападать на полицейских.