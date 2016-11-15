Москва, 15 ноября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Глава Минтруда Максим Топилин не прогнозирует резкого повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2017 году, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В следующем году не будет такого резкого — к счастью или к сожалению — роста (МРОТ). Это всего лишь увеличение на 4%», — сказал Топилин на заседании фракции «Единая Россия».

Минтруд исходит из того, что «общий уровень бюджетной обеспеченности и поддержки из федерального бюджета регионам уже позволят себя более плавно вести».

Он напомнил, что поддержка регионам понадобилась в 2016 году из-за увеличения МРОТ сразу на 25%.

Правительство РФ предлагает установить МРОТ с 1 июля 2017 года в сумме 7,8 тыс. рублей, что будет означать рост действующей сейчас величины МРОТ (7,5 тыс. рублей) на 4%. По расчетам правительства, повышение МРОТ в 2017 году коснется около 900 тыс. работников.

Индексация МРОТ на 4% обусловлена прогнозными показателями инфляции, которые должны в 2017 году составить 4%. Для приведения зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях в соответствие с новым МРОТ из федерального бюджета потребуется дополнительно около 5,2 млрд рублей из бюджетов разных уровней, подсчитали в правительстве РФ.