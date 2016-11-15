Бишкек, 15 ноября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Межведомственная комиссия, созданная по поручению премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, признала непригодной муку Фонда государственных материальных резервов при правительстве Киргизии. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

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В этой связи ведомству поручено изъять муку первого сорта, ранее поставленную Фондом в профессиональные лицеи и пекарни, в психбольницы Токмака и Чым-Коргона, после чего с разрешения Госинспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности реализовать ее в качестве корма для домашнего скота, а в случае запрета — утилизировать.

Также Фонду госматрезервов рекомендовано изъять муку первого сорта, чей срок годности истек в ноябре 2015 года, провести реорганизацию работы складов и привести их в соответствие санитарным нормам: держать хранилища муки чистыми, перед закладкой продуктов подвергать их тщательной уборке, при обнаружении зараженности проводить обеззараживание, а затем проветривание, и только после этого проводить закладку муки.

Кроме того, правительство поручило Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями в 15-дневный срок рассмотреть и дать правовую оценку по фактам выявления непригодной муки в социальных и учебных учреждениях этой среднеазиатской страны.

Напомним, 4 октября 2016 года депутат парламента Киргизии Жыргалбек Турускулов сообщил о том, что хранящиеся на центральном складе Фонда государственных материальных резервов 600 тонн муки сгнили и в них завелись черви, но невзирая на это, ведомство поставляет зараженный продукт в социальные и учебные заведения, а также продает в некоторые хлебопекарни. Для расследования этой информации и более ранних аналогичных сообщений, опубликованных киргизстанцами в социальных сетях, была учреждена специальная межведомственная комиссия.