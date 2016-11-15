Чебоксары, 15 ноября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В Чебоксарах открывается очередная выставка экс-главы УФСБ по Чувашии Станислава Воронова. В культурно-выставочном центре «Радуга» готовится к открытию экспозиция «Дорогами предков», которая будет представлена 25 ноября. Выставка является логическим продолжением «большого художественного переосмысления исторического прошлого чувашского народа, предпринятого художником в последние годы», сообщили ИА REGNUM в выставочном центре.

Radugaart.ru Фрагмент афиши выставки

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Ранее несколько выставок под названием «О болгарах с пристрастием», посвященных этой теме, состоялись в 2013−14 годах в Центральном доме художников в Москве, Московском доме национальностей, художественной галерее в Чебоксарах. Очередная выставка под названием «Дорогами предков» связана с историческими местами пребывания предков чувашского народа.

«Горный Алтай является исторической родиной многих тюркских народов, которые в течение многих веков по различным причинам мигрировали с территории Северного Китая на запад. В их числе были и протоболгарские племена, оставившие там следы своего пребывания. В традициях, быте, культуре и языке алтайских народов можно найти много общего с чувашским», — говорят в «Радуге».

В новых работах Станислава Воронова отражено прошлое народов, некогда живших в этих местах, дополняя историю чувашского народа новыми яркими художественными образами.