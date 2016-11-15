Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2016, 14:57 — ИА Регнум.



Vk.com/fcrostov Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев

Участие в квалификации и выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА принесли футбольному клубу «Ростов» более 15 млн евро. Такой доход команды складывается согласно распределению доходов в самом престижном европейском клубном турнире, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Так, львиная доля доходов — 12,7 млн евро — клубу положено за выход в групповую стадию турнира. Победа над голландским «Аяксом» принесла жёлто-синим еще 2 млн евро, ничья с голландским ПСВ (2:2) — 500 тыс. евро.

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«И «Ростов», и ПСВ могли рассчитывать на победу»

Среди потенциальных доходов «Ростова» — победы над «Баварией» и ПСВ или две ничьи в ответных поединках. Матч с немцами пройдет на ростовском стадионе «Олимп-2» 23 ноября, а встреча с клубом из Нидерландов — на выезде 6 декабря.

Отметим, что в сезоне 2016/17 участники Лиги чемпионов УЕФА заработают более 1,3 млрд евро.

Напомним, довольно-таки успешный дебют «Ростова» в Лиге чемпионов УЕФА породил много слухов. Так, например, на прошлой неделе стало известно, что желто-синими интересуются голландские клуба ПСВ и «Аякс». Их привлекают голкипер Сослан Джанаев, защитник Денис Терентьев и форвард Сердар Азмун. Что касается иранского нападающего, то им заинтересован английский «Ливерпуль».

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