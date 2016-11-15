Хельсинки, 15 ноября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США усиливает неопределённость в международной политике безопасности, в частности, в Северной Европе. Об этом заявил почётный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва, сообщает сегодня, 15 ноября, финский национальный вещатель Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, избрание Трампа также беспокоит жителей Украины. Канерва считает, что причиной беспокойства украинцев являются хорошие отношения Трапма с президентом России Владимиром Путиным. По их мнению, это может негативно отразиться на разрешении украинского кризиса. «Влияние украинского кризиса чувствуется именно здесь, в регионе Балтийского моря», — добавил также Канерва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о том, что победа Трампа не повлияет на ситуацию с безопасностью в Финляндии или на отношения страны с НАТО. При этом он не исключил, что Трамп сможет открыть новые двери в отношениях между Россией и США, например, при урегулировании сирийского конфликта.