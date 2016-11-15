Москва, 15 ноября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. «Единая Россия» с пониманием отнеслась к решению правительства РФ избрать консервативный сценарий для расчета проекта федерального бюджета на 2017−2019 гг., однако если появятся дополнительные доходы, то Госдума и правительство совместно поработают над определением тех направлений, которые нуждаются в дополнительном финансировании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев в ходе заседании фракции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Мы с пониманием относимся к решению избрать консервативный сценарий для планирования бюджета исходя из цены на нефть 40 долларов за баррель. Наши оппоненты говорили, что цена сейчас выше, но мы видим, что она вновь колеблется и, увы, у нас есть негативный опыт этого года, когда, в том числе под влиянием настойчивых предложений коллег из других фракций, заложили более высокую цену — 50 долларов за баррель, а она оказалась ниже, и нам пришлось вносить изменения в бюджет 2016 года, по живому резать расходы бюджета», — напомнил Васильев.

В этой связи парламентарии считают, что «лучше пойти по консервативному сценарию и быть уверенными в исполнении всего, что запланировано». «А если появятся дополнительные доходы, то Государственная дума и правительство совместно поработают над определением тех направлений, которые нуждаются в дополнительном финансировании», — сказал парламентарий, отметив, что проходящее заседание фракции — как раз и есть начало этой работы.

Госдума обсудит проект федерального бюджета на 2017−2019 гг. в первом чтении 18 ноября.