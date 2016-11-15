Москва, 15 ноября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком на 16 ноября, снизился на 30,43 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Он составил 65,55 рубля, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Официальная стоимость евро упала на 43,32 копейки. На 16 ноября курс европейской валюты установлен на уровне 70,62 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) с учетом официальных курсов уменьшилась на 36,23 копейки достигла значения 67,83 рубля.