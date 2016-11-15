Москва, 15 ноября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ оценивает затраты на программу продовольственной помощи малообеспеченным гражданам страны в 40 млрд рублей. Эта программа будет прежде всего помогать слоям населения с низким уровнем дохода, а с другой стороны — стимулировать рост производства. Об этом сегодня, 15 ноября, заявил глава министерства Александр Ткачев на заседании аграрного комитета Совета Федерации РФ, сообщили в Совфеде.

Борис Кустодиев. Ярмарка, 1906 год (фрагмент)

«Но программа не запускается, потому что есть проблема — отсутствие средств. Мы посчитали, что программа будет стоить порядка 40 млрд рублей. Как побогаче будем, так и сделаем», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации Концепции развития внутренней продовольственной помощи населению, утвержденной в 2014 году, планируется внедрять продовольственные электронные сертификаты, по которым малообеспеченные категории граждан получат возможность приобрести продовольственные товары отечественного производства. На импортные продукты и непродовольственные товары средства по программе потратить будет нельзя.

Читайте также: «Пилотный проект» с продовольственными карточками стартует с 2018 года

Добавим, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2017 году правительство РФ вряд ли заложит в бюджет программу продовольственной помощи малоимущим.

Читайте также: «Продуктовые карточки» помогут отечественным производителям — Минсельхоз