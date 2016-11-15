Москва, 15 ноября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Сегодня в интернете и СМИ появляется масса статей о «мире после избрания Трампа», однако есть рекомендации для тех, кто читает такие прогнозы. Об этом 15 ноября в своём аккаунте в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сейчас в СМИ, на сайтах и в лентах соцсетей появляются тысячи прогнозов на тему «Мир при Трампе», — написала Захарова.

Она порекомендовала почитать предыдущие статьи и прогнозы авторов подобных опусов: «У меня один совет. Прежде чем углубиться в футурологическое чтиво, потрудитесь найти материалы этого же ресурса или автора в предвыборный этап. Почитайте прошлые прогнозы, и тогда станет понятно, можно ли доверять будущим».

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших 8 ноября в США. Согласно итогам выборов, Трамп победил в ключевых американских штатах, а также заручился поддержкой 289 выборщиков. Его соперница Хиллари Клинтон была поддержана большим числом голосов избирателей, однако большинство голосов выборщиков достанется Трампу.