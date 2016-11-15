Москва, 15 ноября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В свете произошедшего задержания главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева встают вопросы, насколько бескорыстными были его требования немедленной приватизации госкомпаний, а также его идеи по неповышению акцизов на алкоголь и свободной продаже алкоголя и сигарет в интернете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева.

DomenicBlair Дно

«Это довольно беспрецедентно — впервые на моей памяти задерживается по обвинению в получении взятки в особо крупном размере министр Российской Федерации, министр один из ключевых финансово-экономического блока», — сказал он, напомнив, что партия «Справедливая Россия» постоянно критиковала именно финансово-экономический блок правительства и «лично Улюкаева»

«Удивляет не сам факт взятки — в данном случае, увы, удивляет то, что, сообщает СК и СМИ, что опять, как и в случае с Никитой Белых, лично человек такого ранга получал. В данном случае сумма удивляет. Обычно такие суммы фигурируют по поводу коррупции в регионах. Что-то здесь странно», — отметил Миронов.

По его мнению, задержание Улюкаева ставит вопросы к его деятельности в целом, а не только к сделке по «Башнефти». «Еще более странно, в том свете, в который сейчас пролит на Улюкаева, выглядят его действия в недавнем прошлом. И здесь возникают большие вопросы — а вот эти действия, которые постоянно мы критиковали — насколько они бескорыстны? Например, требования немедленной приватизации многих госструктур, когда коллеги говорили: давайте дождемся более высокой рыночной стоимости, чтобы можно было лучше эти объекты продать. Нет, говорит Улюкаев — немедленно», — напомнил парламентарий.

«Сейчас повисает в воздухе вопрос — а это действительно была позиции министра как представителя правительства, либо здесь была какая-то иная заинтересованность? Или, например, мы знаем, что Улюкаев, с упорством, достойным лучшего применения, если называть вещи своими именами, пытался споить Россию, настаивал на том, что в 2017 году акцизы на алкоголь резко снизились, водка резко подешевела, чтобы сигареты и алкоголь свободно продавали через интернет — насколько бескорыстны были действия министра в этом направлении», — задается вопросом депутат.

Миронов также привел в пример небесспорных инициатив Улюкаева его требование оставить лишь одну площадку для госзакупок вопреки требованиям конкуренции, а также категорическое несогласие с отменой возврата НДС экспортерам.

«Согласен с позицией пресс-секретаря президента — только суд определит виновность или невиновность. А вдруг это окажется фейком, в том смысле, что ничего реального нет? Тогда это мощнейший не отражаемый удар по Следственному комитету и его руководителю», — сказал Миронов, подчеркнув, что обвинения против чиновника такого уровня должны быть безусловно подтверждены и доказаны в суде, иначе это уже «пойдет бумерангом в обратную сторону».

Финансово-экономический блок правительства давно требует серьезного обновления, уверен депутат. «Мы неоднократно говорили, что имело бы смысл увидеть в правительстве, в том числе на ключевых позициях, представителей разных политических партий и как минимум — разных приверженцев государственной экономики и социальной защиты населения», — отметил депутат Госдумы.