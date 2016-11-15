Анкара, 15 ноября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара «сыта по горло» высокомерным отношением со стороны Европейского Союза в рамках переговоров о вступлении Турции в ЕС, сообщает 15 ноября Reuters.

Закрытая дверь

Во время пресс-конференции со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером Чавушоглу отметил, что в Турции были возбуждены 4 тыс. 500 уголовных дел в отношении членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которые укрылись в Германии, однако власти ФРГ депортировали только трех подозреваемых.

Министр иностранных дел Турции добавил, что вопрос о восстановлении смертной казни может решать только турецкий народ, этот вопрос не касается других государств.

Напомним, в ходе встречи министра иностранных дел ФРГ с его турецким коллегой, Штайнмайер выразил обеспокоенность по поводу массовых арестов в Турции после попытки военного переворота в июле этого года.

Штайнмайер добавил, что Германия всегда готова к сотрудничеству с Турцией в рамках борьбы с террористической угрозой, исходящей со стороны «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и РПК.