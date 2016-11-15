Москва, 15 ноября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые примут участие в международном авиасалоне Iran Air Show 2016. Летный состав приступил к перелету на остров Киш, сообщили в Минобороны РФ.

Yevgeny Pashnin «Русские Витязи» на МАКС-2003

Летчики ВКС России будут выступать ежедневно и продемонстрируют комплекс фигур высшего пилотажа в составе звена из четырёх самолетов Су-27, а также парный и одиночный пилотаж.

Международный авиасалон Iran Air Show 2016 пройдет с 16 по 19 ноября в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 ноября 2016 года экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» Воздушно-космических сил (ВКС) России приняли участие в международном авиакосмическом салоне Airshow China 2016, который проходил в китайском городе Чжухай с 1 по 6 ноября 2016 года.

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