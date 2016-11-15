Москва, 15 ноября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Власти Москвы решили ужесточить требования для получения субсидий таксистами. Из бюджета города таксомоторные компании получат субсидии только в случае отсутствия неоплаченных штрафов.

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Так, ограничивать выдачу субсидий будут тем, кто не оплатил штрафы за нарушение ПДД и правил перевозок пассажиров и багажа, за неоплаченную парковку, а также за задолженность по оплате эвакуированных автомобилей.

Данные изменения вступят в силу с 2017 года, уточняется на портале «М24». Всего субсидии в городе получили уже около 6500 таксомоторных компаний.

Напомним, таксомоторные компании в Москве обязаны соответствовать определенным критериям для получения субсидий, среди которых — цена автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей, машины не должны быть ниже экологического класса 3, возраст транспортных средств не должен превышать 5 лет.

Кроме того, с 2012 года в столице введено обязательное лицензирование таксомоторной деятельности.