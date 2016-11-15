Москва, 15 ноября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. После выборов американского президента основные финансовые биржи заметно залихорадило. Многие инвесторы по прошествии данного знакового для всего мира события остаются в состоянии растерянности. Дональд Трамп из-за отсутствия явной экономической программы всё ещё является загадкой для инвесторов и экспертов, считает финансовый эксперт «Аналитика Онлайн» Сергей Душечкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Ожидается, что выборы в США будут оказывать влияние на мировые биржи ещё как минимум три месяца, так как инвесторам нужно некоторое время для обдумывания всех вариантов развития дальнейших событий. На этом фоне валюты развивающихся стран будут находиться под давлением. Однако сила давления продавцов до конца 2016 года вряд ли будет серьезной. Вполне вероятно, что основной этап обесценивания рубля уже закончен или будет закончен в самые ближайшие дни, а максимальные цены для доллара и евро уже достигнуты», — отметил Душечкин.

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«В ближайшее время снижение на рынке нефти приостановится, и далее начнётся среднесрочное восходящее движение. Это окажет курсу рубля мощную поддержку. В случае подобного развития событий до конца 2016 года вряд ли доллара поднимется выше уровня 68 рублей, а евро — выше 74 рублей. После достижения данных значений где-то ближе к весне 2017 года, долгосрочный тренд на укрепление российского рубля будет продолжен», — предположил эксперт.

По его мнению, «в ближайшие месяцы следует воздержаться от спекулятивных покупок доллара и евро».

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Как сообщало ИА REGNUM, на 15 ноября Центробанк РФ повысил курс доллара и понизил — евро. Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 64,24 копейки и составил 65,8591 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 7,65 копейки — до 71,0488 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась до 44,47 доллара за баррель.