Астана, 15 ноября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев сегодня, 15 ноября, сообщил, что в Казахстане появится новая памятная банкнота с изображением президента республики Нурсултана Назарбаева. Ее номинал составит 10 тысяч тенге (2 тыс. руб.).

Национальный банк Республики Казахстан Банкнота с портретом президента Назарбаева

По словам Акишева, выпуск банкноты приурочен к празднику — Дню первого президента, который ежегодно, начиная с 2012 года, отмечается в стране 1 декабря.

Напомним, решение об учреждении праздника было принято 10 декабря 2011 года на пленарном заседании Сената (верхняя палата) парламента Казахстана. День первого президента учрежден с целью отметить и признать выдающиеся заслуги Нурсултана Назарбаева перед страной.

Сама же новая банкнота посвящена 25-летию независимости Казахстана.

«История независимости неразрывной линией связана с личностью главы государства. Поэтому Национальный банк представляет юбилейную банкноту, посвященную 25-летию независимости Казахстана и отражающую вклад президента в развитие страны. Сегодня Казахстан является равноправным членом международного сообщества, к мнению которого прислушиваются и с мнением которого считаются. Все достижения Казахстана за годы независимости неразрывно связаны с первым президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым», — подчеркнул Акишев, представляя дизайн новой купюры на конференции «25 лет независимости Республики Казахстан: национальная валюта», прошедшей сегодня, 15 ноября, в Астане.

Глава Нацбанка отметил, что «принятие суверенитета, утверждение государственных символов, переход на рельсы рыночной экономики и признание в международном сообществе — это лишь часть титанической работы в начале пути под руководством главы государства». Он также пояснил, что размещение портретов на банкнотах — это «наиболее яркая, привычная и понятная форма выражения идей государственности через размещение изображений личностей, внесших самый значимый вклад в жизнь страны». В качестве примера Акишев привел тот факт, что портреты таких известных личностей, как Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк, Ли Куан Ю, Уинстон Черчилль и других уже давно размещены на купюрах своих стран.

«Уверен, что банкнота с изображением Нурсултана Абишевича Назарбаева по праву займет свое место в этом ряду», — заявил Акишев.

Кроме того, он сообщил, что к 25-летию независимости будет выпущена также юбилейная монета «Мәңгілік Ел» (в переводе с казахского «Вечная страна» — ИА REGNUM ) номиналом 5 тысяч тенге (1 тыс. руб.).

«Одной из незыблемых основ Мәңгілік Ел является общенациональное единство, мир и согласие. У нас одна Родина — независимый Казахстан, у нас «Одна страна — Одна судьба». Народ, который верен великому делу мира и согласия, будет существовать тысячелетиями», — пояснил Акишев, добавив, что монета также будет выпущена в обращение 1 декабря 2016 года.

Председатель Нацбанка Казахстана подчеркнул, что дизайн первых денежных купюр независимого Казахстана определил именно президент Назарбаев в 1993 году. С тех пор эта функция является исключительной компетенцией главы государства. Из этих слов можно сделать вывод, что дизайн памятной купюры с изображением Назарбаева утверждал сам Назарбаев.

Напомним также, что 3 октября 2016 года в Казахстане прекратили обращение купюры номиналом 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года. Все эти купюры объединяет один отличительный признак: на них изображена ладонь, на которой стоит автограф президента Назарбаева.

Отметим также, что Национальный банк Казахстана разместил видеоролики о новой памятной купюре на своей официальной странице в социальной сети Facebook.