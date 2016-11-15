Москва, 15 ноября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Расширение санкций в отношении России со стороны Вашингтона вызовет ответную реакцию в Москве: в какой форме это произойдёт, пока объявлено не будет. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

dubajjo Перец

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Рябков, комментируя решение американских властей расширить санкционный список в отношении России, заявил, что Москва предпримет ответные шаги. «Мы не будем сейчас анонсировать то, в какой форме и в каком виде он будет сделан», — сказал он.

По его словам, для Москвы тем не менее ключевой задачей является взгляд в будущее: нужно «ориентироваться на более позитивную повестку дня». К тому же стоит ожидать изменений после прошедших в США выборов: есть надежда, что в Белом доме окажутся те, кто более ответственно будут подходить к отношениям с Москвой.

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Напомним, американское министерство финансов объявило о расширении санкционного списка в отношении граждан России. Согласно опубликованному документу, шесть депутатов Госдумы от Республики Крым и города Севастополя включены в санкционный список.

Речь идёт о бывшем заместителе председателя правительства Крыма Руслане Бальбеке, депутатах от Крыма Константине Бахареве, Андрее Козенко, Светлане Савченко, Павле Шперове, а также о депутате от города Севастополя Дмитрии Белике.

Стоит напомнить, что санкции включают в себя замораживание активов фигурантов черного списка и запрет на их поездки в страны Евросоюза. Теперь в списке 152 человека и 37 организаций.