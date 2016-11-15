Воронежские депутаты инициируют поправки в Жилищный кодекс РФ
Воронеж, 15 ноября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Изменения в Закон Воронежской области «О первом рабочем дне выпускников и трудовом наставничестве» рассмотрит Воронежская областная дума на заседании 24 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. Повестка дня заседания утверждена на Совете думы 15 ноября.
Изменения внесены «Воронежским областным объединением профсоюзов». Как отметил председатель облдумы Владимир Нетесов, объединение впервые воспользовалось правом законодательной инициативы, предоставленным Уставом области и регламентом Воронежской областной думы.
«Документ будет рассмотрен на профильном комитете, и предстоящем заседании регионального парламента», — сказал Владимир Нетёсов.
Он также напомнил о том, что губернатор Алексей Гордеев неоднократно подчеркивал необходимость усиления законотворческой деятельности Воронежской областной думы на федеральном уровне, выстраивания более тесного взаимодействия с Госдумой.
«В этом направлении идет активная работа. Председатели профильных комитетов нашего парламента регулярно участвуют в обсуждении острейших проблем страны в палатах Федерального собрания, обмениваются текущими наработками с коллегами из Госдумы. Кроме того, на ближайшем заседании мы рассмотрим очередную законодательную инициативу, с которой Воронежская областная дума планирует выйти в парламент страны. Речь о внесении изменений в Жилищный Кодекс РФ», — подчеркнул Владимир Нетёсов.
Он также отметил рост законотворческой активности органов местного самоуправления области. «Критика, прозвучавшая в их адрес на заседании Совета представительных органов МСУ при Воронежской областной думе, услышана. На прошлом заседании мы уже рассмотрели и приняли первую в этом созыве законодательную инициативу Новохоперских депутатов. На этот раз к нам обращается Нововоронежская городская дума. Она просит рассмотреть ее обращение и выйти с законодательной инициативой в Государственную думу. Считаю это показателем роста эффективности законотворческой работы МСУ вне зависимости от результатов рассмотрения документа», — сказал Владимир Нетёсов.