Воронеж, 15 ноября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Изменения в Закон Воронежской области «О первом рабочем дне выпускников и трудовом наставничестве» рассмотрит Воронежская областная дума на заседании 24 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. Повестка дня заседания утверждена на Совете думы 15 ноября.

Пресс-служба Воронежской областной думы Совет Воронежской областной думы

Изменения внесены «Воронежским областным объединением профсоюзов». Как отметил председатель облдумы Владимир Нетесов, объединение впервые воспользовалось правом законодательной инициативы, предоставленным Уставом области и регламентом Воронежской областной думы.

«Документ будет рассмотрен на профильном комитете, и предстоящем заседании регионального парламента», — сказал Владимир Нетёсов.

Он также напомнил о том, что губернатор Алексей Гордеев неоднократно подчеркивал необходимость усиления законотворческой деятельности Воронежской областной думы на федеральном уровне, выстраивания более тесного взаимодействия с Госдумой.

«В этом направлении идет активная работа. Председатели профильных комитетов нашего парламента регулярно участвуют в обсуждении острейших проблем страны в палатах Федерального собрания, обмениваются текущими наработками с коллегами из Госдумы. Кроме того, на ближайшем заседании мы рассмотрим очередную законодательную инициативу, с которой Воронежская областная дума планирует выйти в парламент страны. Речь о внесении изменений в Жилищный Кодекс РФ», — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Он также отметил рост законотворческой активности органов местного самоуправления области. «Критика, прозвучавшая в их адрес на заседании Совета представительных органов МСУ при Воронежской областной думе, услышана. На прошлом заседании мы уже рассмотрели и приняли первую в этом созыве законодательную инициативу Новохоперских депутатов. На этот раз к нам обращается Нововоронежская городская дума. Она просит рассмотреть ее обращение и выйти с законодательной инициативой в Государственную думу. Считаю это показателем роста эффективности законотворческой работы МСУ вне зависимости от результатов рассмотрения документа», — сказал Владимир Нетёсов.