Лондон, 15 ноября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Швеции Ингред Исгрин прибыла в посольство Эквадора в Лондоне, начался второй день допроса Джулиана Ассанжа, сообщает 15 ноября Reuters.

Александр Дейнека. На допросе. 1933

Допрос продолжит прокурор из Эквадора, рядом с ним будет находиться Генеральный прокурор Швеции.

Напомним, в 2010 году был заочно выдан ордер на арест Ассанжа в связи с уголовным делом об изнасиловании. С 2012 года главный редактор WikiLeaks живет в посольстве Эквадора в британской столице.

45-летний австралиец отказался лично приехать в Швецию, так как опасался экстрадиции в США, которые, по его мнению, являются инициаторами его преследования и в Швеции.