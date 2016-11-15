Лондон, 15 ноября, 2016, 12:58 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Правительство премьер-министра Терезы Мэй не подготовило ни одного вразумительного плана для выхода страны из состава ЕС, сообщает The Independent.

Об этом стало известно из ставшего достоянием общественности доклада «Brexit Update», в котором указывается, в частности, что правительству страны потребуется нанять до 30 тыс. новых сотрудников, чтобы справиться с объемом документации, создаваемой Brexit. При этом процесс поиска этих сотрудников идет слишком низкими темпами.

«Несмотря на широкие дебаты среди глав ведомств, общей стратегии так и не было разработано», — говорится в докладе, который также предупреждает, что для осуществления 500 связанных с Brexit проектов у правительства нет «ни сил, ни средств».

«Каждое ведомство разработало всесторонний план того, какое воздействие может оказать Brexit, а также план того, как действовать при развитии событий по худшему сценарию», — отмечают авторы доклада. «Хотя такие меры необходимы, они не могут стать правительственным планом по выходу из ЕС, поскольку в них не указаны ни приоритизация, ни связь с общей переговорной стратегией».

По всей видимости, этот документ от 7 ноября был предназначен для секретариата кабинета министров Великобритании. В нем также высказывается критика того, что в правительстве произошел раскол между лидерами сторонников выхода, с одной стороны, и канцлером Казначейства Филипом Хэммондом и министром по делам бизнеса энергетики и промышленной стратегии Грегом Кларком, с другой.

В свою очередь, в правительстве отказались признать ставший достоянием общественности конфиденциальный доклад, заявив, что он не имеет к правительству отношения.