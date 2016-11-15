Москва, 15 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Российская банковская система демонстрирует положительную динамику, преодолев фазу стагнации. Об этом рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев в ходе встречи банкиров и руководителей регулятора, сообщают «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Согласно оценке Поздышева, острая фаза процесса, так называемый «кризис рисков», был преодолен весной-летом текущего года. В настоящее время объем просроченной задолженности по кредитам составляет 3 млрд рублей, что немного превышает показатель на 1 января. При этом задолженность второй месяц уменьшается.

Также специалист отметил возвращение банковской системы к нормальному режиму генерирования прибыли. Об этом говорит объем прибыли, полученный банками за 10 месяцев года и составивший 714 млрд рублей.