Москва, 15 ноября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Работников, имеющих обязательства по договору об ипотеке жилого дома или квартиры за первично приобретенное ими жилое помещение в собственность, предлагается наделить дополнительными гарантиями от увольнения по инициативе работодателя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков.

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Депутаты предлагают дополнить нормы Трудового кодекса РФ ограничением по увольнению работника, имеющего обязательства по договору об ипотеке жилого дома или квартиры, за первично приобретенное им жилое помещение в собственность. Речь идет о таких основаниях, как сокращение численности или штата работников организации или ИП, а также несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. Также законопроект предусматривает наделение данной категории работников преимущественным правом на оставление на работе при сокращении численности или штата работников.

Учитывая сложную экономическую обстановку в нашей стране и массовые сокращения на предприятиях и организациях, целесообразно законодательно защитить данную категорию жителей и ограничить основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, полагают авторы законопроекта. «Нередки случаи, когда гражданин прикладывает все усилия для создания семьи, покупает квартиру в ипотеку на несколько лет, а через месяц по инициативе работодателя с ними расторгают трудовой договор по формальным причинам. Такой гражданин остается без средств для существования, с большим долгом по ипотеке. Как следствие, в таких ситуациях рушится семья, повышается количество совершенных правонарушений», — указывают авторы инициативы.