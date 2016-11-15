Москва, 15 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев 2016 года выросла практически в 2,7 раза — до 400,1 млрд рублей. За третий квартал показатель составил 137 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Сбербанк показал чистую прибыль за 3 квартал 2016 года в размере 137,0 млрд. руб. или 6,36 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)», — сообщили в пресс-службе.

Комментируя рост прибыли, заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов отметил, что кредитная организация продолжает демонстрировать положительную динамику, которая наблюдалась и в предыдущем квартале.

«Сильные результаты по итогам 9 месяцев 2016 года создают прочную базу и позволяют нашей команде успешно развивать бизнес в дальнейшем», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России за январь-октябрь 2016 года прибыль российских банков составила 714 миллиардов рублей, это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года) 193 миллиардов рублей).