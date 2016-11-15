Ярославль, 15 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Ярославской области около 3000 детей не привиты от полиомиелита. При этом в половине случаев причиной является отказ родителей от вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

Wikipedia.org Реакция Манту

Для Ярославского региона становится актуальной проблема допуска таких детей в образовательные учреждения. Родители высказывают недовольство тем, что их не привитых чад не пускают в школы и детсады. При этом речь идет не только о прививке от полиомиелита, но и о пробе Манту. Члены комитета облдумы по социальной, демографической политике и здравоохранению подчеркивают, что людям не предлагают альтернативных методов исследования.

«Ко мне обратились родители детей без пробы Манту, которых не допускают в образовательные учреждения. Они уже обращались к Путину, к уполномоченному по правам ребенка. Родителям не предлагают альтернативных методов исследования, кроме пробы Манту, а фтизиатры отказываются без нее выдавать заключение. В Рыбинске департамент образования предлагает всем родителям 17 ноября прийти на собрание по вопросам вакцинации. Меры к не привитым детям — вплоть до того, что будут снимать с занятий», — пояснил депутат Василий Цепенда.

Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев, в свою очередь, предложил решать ситуацию совместно, а «не сразу писать Владимиру Владимировичу». Он подчеркнул, что нахождение не привитых детей среди вакцинированных — огромный риск для них самих.

«Ситуация такова: вакцинация от полиомиелита проводится в три этапа, причем последний — живой вакциной. И если в коллективе находятся не привитые дети, они могут заболеть. И этот вопрос законодательством определен: надо отделить этих детей из соображений их же безопасности. В коллективе они подвержены риску. По сути, надо обеспечить их индивидуальным образованием — но это компетенция департамента образования, а не облздрава. Все, что зависит от нас, мы выполняем», — отметил Руслан Саитгареев.

Его поддержала председатель комитета Лариса Ушакова:

«И ко мне обращались родители. Мне директор рыбинского департамента образования прямо сказала: мол, хоть как не пущу — не хочу потом сидеть. И я не понимаю, почему родители упорствуют в этом вопросе, ведь они же рискуют своими детьми», — подчеркнула Лариса Ушакова.

Между тем, из 3 тысяч детей, не привитых от полиомиелита в Ярославской области, половина получила медицинский отвод от вакцинации. Вторая половина не привита из-за принципиальной позиции родителей. Число не прошедших пробу Манту — порядка 800 человек по всему региону. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин затронул вопрос альтернативных методов исследования — и оказалось, что таковых в регионе попросту нет. Представители департамента здравоохранения пояснили, что проблему мог бы решить квантифероновый тест — но это сугубо коммерческое исследование.

«Кроме того, оно не регламентировано министерскими документами, поэтому в бюджетных медучреждениях его нет», — рассказали представители Ярославского облздрава.

Поиском способов решения проблемы займется экспертный совет при региональном уполномоченном по правам ребенка. От Ярославской думы в нем примет участие депутат Василий Цепенда.