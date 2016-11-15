Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум.



Мвд.рф Полиция России

В управлении МВД России по Ростовской области провели плановую ротацию. О кадровых переменах сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Главка 15 ноября.

Так, главным полицейским донской столицы назначен Дмитрий Вельможко. Соответствующий ведомственный приказ подписан, начальник городского УМВД уже представлен личному составу. Известно, что службу в органах внутренних дел новый руководитель начал в 2002 году. К выполнению возложенных обязанностей всегда подходил добросовестно и ответственно, за что неоднократно был поощрен. До назначения на этот пост Вельможно занимал должность главы регионального УБЭП.

Стоит отметить, что городской полицией ранее руководил Вадим Серебрянников, который, в свою очередь, и возглавил подведомственное донской полиции Управление экономической безопасности и противодействия коррупции.