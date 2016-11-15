Пекин, 15 ноября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Смертный приговор в отношении жителя провинции Хэбэй Цзя Цзинлуна, который обвинялся в убийстве партийного чиновника, приведен в исполнение в Китае. Об этом передает агентство «Синьхуа».

Стефано Усси. Казнь. XIX век

Отмечается, что в ноябре 2015 года суд города Шицзячжуан приговорил 29-летнего мужчину к вышей мере наказания.

По данным следствия, молодой человек совершил в феврале прошлого года жестокое преступление из-за того, что чиновник имел отношение к сносу его дома в деревне.

Отмечается, что в качестве орудия убийства Цзя Цзинлун использовал гвоздомет.