Банковская система России заканчивает фазу стагнации — ЦБ
Москва, 15 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Динамика банковской системы положительная, она прошла острую фазу, заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
«Динамика банковской системы положительная, она прошла острую фазу, заканчивается фаза стагнации. Я вижу начало роста», — сказал он на встрече банкиров с руководством регулятора.
На его взгляд, банковский сектор прошел так называемый кризис рисков весной — летом 2016 года, банковская система вернулась к нормальному режиму генерирования прибыли.
«За 10 месяцев (2016 года) банки заработали 714 млрд рублей прибыли. Это говорит о том, что банковская система вышла в нормальный режим генерирования прибыли и маржи», — привел он цифры.
Кроме того, ЦБ наблюдает снижение доли просроченной задолженности на протяжении трех месяцев. В сентябре просроченная задолженность в общем объеме кредитов юридическим лицам составила 7,5%, в октябре — 7,3%, на 1 ноября — 7,2%.
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По физическим лицам похожая ситуация. На 1 ноября общий объем просроченной задолженности составил 895 млрд рублей (на 1 января — 864 млрд рублей), но уже два месяца как просрочка падает: минус 0,7% в сентябре и минус 2,3% в октябре. «Три месяца подряд доля просрочки в кредитном портфеле физлиц также снижается», — констатировал Поздышев.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, восстановление экономики России может быть растянуто по времени в отличие от кризиса 2008−2009 гг., заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Сейчас восстановление может быть растянуто по времени, так как факторы (роста экономики) должны быть иными, чем до падения цен на нефть», — отметила Набиуллина.