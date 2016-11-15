Москва, 15 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Динамика банковской системы положительная, она прошла острую фазу, заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Динамика банковской системы положительная, она прошла острую фазу, заканчивается фаза стагнации. Я вижу начало роста», — сказал он на встрече банкиров с руководством регулятора.

На его взгляд, банковский сектор прошел так называемый кризис рисков весной — летом 2016 года, банковская система вернулась к нормальному режиму генерирования прибыли.

«За 10 месяцев (2016 года) банки заработали 714 млрд рублей прибыли. Это говорит о том, что банковская система вышла в нормальный режим генерирования прибыли и маржи», — привел он цифры.

Кроме того, ЦБ наблюдает снижение доли просроченной задолженности на протяжении трех месяцев. В сентябре просроченная задолженность в общем объеме кредитов юридическим лицам составила 7,5%, в октябре — 7,3%, на 1 ноября — 7,2%.

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По физическим лицам похожая ситуация. На 1 ноября общий объем просроченной задолженности составил 895 млрд рублей (на 1 января — 864 млрд рублей), но уже два месяца как просрочка падает: минус 0,7% в сентябре и минус 2,3% в октябре. «Три месяца подряд доля просрочки в кредитном портфеле физлиц также снижается», — констатировал Поздышев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, восстановление экономики России может быть растянуто по времени в отличие от кризиса 2008−2009 гг., заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Сейчас восстановление может быть растянуто по времени, так как факторы (роста экономики) должны быть иными, чем до падения цен на нефть», — отметила Набиуллина.