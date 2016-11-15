Москва, 15 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. За октябрь текущего года в России было продано 34,2 тыс. новых автомобилей отечественных брендов, включая легкие коммерческие транспортные средства. Это на 11% больше, чем в октябре минувшего года, сообщает 15 ноября агентство «Автостат».

Kremlin.ru LADA Vesta

Общая доля автомобилей российских марок в октябрьском объеме продаж достигла 27%. В целом за 10 месяцев года было продано на 3% автомобилей меньше, чем за тот же период 2015 года.

Лидером рынка являются автомобили LADA, проданные за месяц в количестве 23,3 единиц (+13% к прошлому году). Реализация автомобилей «ГАЗ» составила 5,6 тыс. единиц (+15%), продукцию УАЗ приобрели 5,3 тыс. человек (+1%). При этом марки «ГАЗ» и «УАЗ» находятся на 7-м и 8-м месте в рейтинге авторынка РФ.