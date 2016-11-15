Санкт-Петербург, 15 ноября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку в Санкт-Петербурге очистили от краски. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, утром сегодня, 15 ноября, табличку привели в порядок с помощью химических средств.

Александр Колчак. 1919 год

Напомним, накануне вандалы облили краской мемориальную доску, размещенную на фасаде дома №3 по Большой Зелениной улице. Как сообщили ИА REGNUM в историко-культурном центре «Белое дело», пока речь не идет о выставлении поста охраны у дома №3: инициаторы появления мемориальной доски Колчаку надеются, что правоохранители воспользуются записями с камер видеонаблюдения для поимки вандалов.

Добавим, несколько общественных объединений выступили против появления доски адмиралу Колчаку в Санкт-Петербурге. В частности, Смольнинский районный суд готовится рассмотреть иски к правительству города от недовольных, которые называют Колчака военным преступником времен Гражданской войны.

Доску Александру Колчаку планировалось торжественно открыть 16 ноября в день рождения адмирала (1874−1920), но в последний момент от церемонии отказались.