Санкт-Петербург, 15 ноября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Уже пятая смерть зафиксирована на строительной площадке стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. На этот раз скончался рабочий из Северной Кореи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГСУ СК по Петербургу, строитель умер в ночь на сегодня, 15 ноября.

ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа. Согласно основной версии, кончина северокорейца не связана с условиями труда или строительными работами, он находился в бытовке, когда ему стало плохо. Прибывшие на площадку медики констатировали смерть. «Тем не менее, проверка проводится, результатов экспертизы пока нет», — добавили в следственном управлении.

Напомним, 4 декабря 2015 года на стройке погиб 28-летний уроженец Пензенской области. Он сорвался с высоты 52 метра. Спустя неделю скончался 23-летний монтажник родом из Твери.