Москва, 15 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль протестировала зону 66,20 рублей за доллар, которая является границей среднесрочного канала для валютной пары. В ходе торгов доллар не смог закрепиться выше, в паре ожидается снижение до отметки 65−64,7 рублей за доллар, отмечает аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На фоне укрепления доллара накануне нефть ушла ниже уровня 44 доллара за баррель, но эти тренды меняются, говорит аналитик. «15 ноября котировки нефти вышли выше 45 долларов за баррель — это положительный сигнал для российских индексов и рубля. Рассчитываем на рост котировок в рамках коррекции до зоны 46−47 долларов за баррель», — указывает эксперт.

На рынке ожидают повышения ставки ФРС, причем оно будет неоднократным, говорит Алексеев. «На рынок пришло понимание, что на ближайшем заседании ФРС в декабре ставку повысят, а по прогнозам крупных инвестбанков, в 2017 году ожидается еще два повышения. На этом фоне индекс доллара протестировал отметку 100 пунктов, пара евро/доллар протестировала зону 1,08 долларов за евро и ушла ниже до 1,07, по-прежнему ожидаем отскок в рамках коррекции. Драйвером может выступить данные о ВВП США за III квартал», — говорит эксперт.