Великий Новгород, 15 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В Новгородской области сохраняется низкий уровень заболеваемости респираторными инфекциями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 7 по 13 ноября зарегистрировано 3470 случаев ОРВИ (на предыдущей неделе было меньше — около 2,5 тысяч случае).

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Значительная часть заболевших — 72% — это дети в возрасте до 14 лет.

Эпидемический порог заболеваемости в регионе пока не превышен.

В ведомстве сообщили, что на территории Новгородской области завершена кампания по иммунизации населения против гриппа. Охват населения прививками составил 31%.