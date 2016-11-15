Токио, 15 ноября, 2016, 12:16 — ИА Регнум.



Chuck Hagel Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдза Абэ надеется построить с избранным президентом США Дональдом Трампом «более доверительные отношения», сообщает Washington Post.

С таким заявлением глава правительства Японии выступил в парламенте страны 14 ноября.

«Я хотел бы искренне обсудить ряд вопросов и выразить мои взгляды на такие вопросы, как свободная торговля… экономика, внешняя политика и безопасность в целом», — заявил он.

Встреча Абэ и Трампа должна состояться в Нью-Йорке 17 ноября в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По мнению аналитиков, не стоит ожидать, что там будут решаться какие-либо значительные вопросы, поскольку целью этой встречи будет создание доверия на личном уровне. Её целью также является попытка дать обоим народам понять, что все в порядке