Москва, 15 ноября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В 2016 году Вьетнам уже обновил свой туристический рекорд — за 10 месяцев страна приняла более 8 млн иностранных туристов: почти столько же их было за весь 2015 год. По итогам 2016 года Вьетнам может зафиксировать исторический для себя зарубежный трафик: от 9,5 до 10 млн зарубежных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Ожидается, что рекордным будет и турпоток из России, который может превысить 350 тыс. человек. Количество российских туристов на вьетнамских курортах за 10 месяцев составило почти 331 тыс. человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 27,1%.

Предыдущий российский максимум был отмечен в 2014 г.: 277 тыс. туристов. В 2015 году во Вьетнаме побывали порядка 263 тыс. российских туристов.

По оценке туроператоров, российскому рынку, особенно в отсутствии Египта, вполне по силам сохранить двухзначные темпы роста на вьетнамском направлении по итогам 2016 г. Особенным плюсом в пользу направления стало открытие чартерной перевозки из Москвы на Нячанг, что упростило «доставку» туристов на этот популярный курорт.

На новогодние даты Вьетнам — одно из популярных направлений, хотя в целом продажи пока идут достаточно спокойно, отмечают участники туррынка.

АТОР прогнозирует, что активный рост на вьетнамском направлении сохранится и составит от 20 до 30%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в топах спроса у жителей России на туры в новогодние каникулы — страны Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна, горнолыжные курорты Западной Европы и Болгарии, Израиль, Кипр и Россия. На верхних строчках спроса — теплые страны, преимущественно, безвизовые — Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Израиль, Кипр и Гоа.