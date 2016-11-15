Якутск, 15 ноября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Сборы за капитальный ремонт в каменных многоквартирных домах Якутии вырастут в среднем более чем на треть. О таком решении, которое вступит в силу с 1 января 2017 года, сегодня сообщила пресс-служба регионального фонда капремонтов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Если с 1 июля 2016 года повышение норматива оплаты за квадратный метр составило 70 копеек, до 4,2 рубля, то теперь размер взносов вырастет до 6 рублей в домах без лифта и до 8 рублей — там, где он есть. Собственникам нежилых помещений придётся платить ощутимо больше — 8 и 11,8 рубляй соответственно. Для жилых деревянных домов взнос останется на прежнем уровне — 3,6 рубля, для нежилых составит 6 рублей.

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Повысить взносы на капремонты министерству ЖКХ Якутии поручил глава республики Егор Борисов, рассмотрев региональную госпрограмму «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012−2019 годы». Увеличение сборов обосновано необходимостью доведения их размеров до среднероссийского уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле взносы на капремонт были увеличены с 3 до 3,6 рубля для деревянных домов и с 3,5 до 4,2 рубля — для каменных. Дифференциации стоимости в зависимости от наличия или отсутствия лифта тогда не было.

Однако в октябре обнаружилось, что в бюджет Якутии на 2017 год по программе капитального ремонта заложили в 11 раз меньше средств, чем необходимо. Требуется на эти цели 2,8 млрд рублей бюджетных средств, а планируется выделить только 253 млн, заявлял тогда инженер по техническим вопросам проведения капитального ремонта в фонде республики Юрий Намылов. Тема недостаточности финансирования была вынесена на заседание региональной общественной палаты, по его итогам руководству республики была направлена резолюция. Общественники, видимо, надеялись, что дефицит средств будет компенсирован из регионального бюджета, но решение властей оказалось не в пользу жителей региона.