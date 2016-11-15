Ярославль, 15 ноября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Ярославской области объявлен сбор общественных предложений в программу социально-экономического развития региона. Объявление об этом размещено на официальном портале органов власти области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на предприятии

«3 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с представителями общественности дал областному Правительству поручение разработать до февраля 2017 года комплексную программу социально-экономического развития Ярославской области. Врио губернатора особо подчеркнул, что каждый житель области может принять участие в разработке программы, представив свои предложения о том, как изменить жизнь области к лучшему», — говорится в сообщении портала органов власти Ярославской области.

В качестве задач программы, которая озаглавлена как «10 точек роста Ярославской области» называются формирование механизмов устойчивого развития ключевых отраслей экономики, «запуск региональных социальных лифтов», строительство новых школ, контроль тарифов на услуги ЖКХ, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие массового спорта и так далее.

Разработку программы будет вести «экспертное сообщество» через «профильные группы». Свои предложения все желающие могут отправить по электронной почте по адресу «programma@yarregion.ru», кроме того, пункты сбора заявок будут организованы во всех МФЦ и общественных палатах Ярославской области.